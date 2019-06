Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Hoje, segunda-feira, dia 3 de Junho, muitos são os assuntos que estão em destaque nas capas dos jornais nacionais.

O JN escreve que penas de prisão em casa tiram 1200 das cadeias.

Além disso, relata que o Porto e Lisboa exigem avanço da regionalização, referindo que os presidentes socialistas das duas áreas metropolitanas apostam em referendo na próxima legislatura.

Neste dia, o Público lança uma questão: União Europeia, afinal, quem vai mandar na Europa?

Este jornal destaca ainda que Tanak venceu o Rali de Portugal, ficando a dois pontos da liderança.

O Diário de Notícias escreve que a Segurança Rodoviária perdeu o rasto a 1342 condutores perigosos que deviam ter entregue a carta ou frequentado uma acção de formação, mas a ANSR não sabe dizer se estão outra vez a infringir a lei.

O jornal I escreve que Pinto Luz e Moreira da Silva apontam à liderança e explica que o ex-presidente da distrital de Lisboa tem o apoio de Relvas e deu entrevista ao DN para marcar território. Este jornal diz ainda que Moreira da Silva, antigo ministro do ambiente de Passos Coelho, também tem feito contactos no terreno de forma discreta.

O Sol relata que Lisboa sabia há meses das operações Stop, revelando que o director demissionário da Autoridade Tributária do Porto enviou aos Serviços Centrais, em Lisboa, o plano de actividades para 2019 onde já constavam as operações conjuntas com a GNR, sendo que no documento estavam previstas outras actividades com visibilidade externa.

Já o Destak diz que a dor prejudica a vida de 70% dos portugueses e que Tanak venceu o Rali de Portugal.

Neste dia, o Expresso revela que desapareceram 170 obras de colecção de arte do Estado e o Correio da Manhã adianta que foram apanhados 2990 telemóveis na cadeia.