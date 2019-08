Conheça as três propostas de animação do nosso Roteiro de hoje, dia 28 de Agosto

Lonnie Holley actua na Estalagem da Ponta do Sol

Lonnie Holley actua, esta noite, na Estalagem da Ponta do Sol. O espectáculo, inserido nos ‘Concertos L’, começa às 22 horas.

A selecção musical estará a cargo do conhecido camaleão musical Celso Velosa.

Lonnie Holley apresentou ao mundo o seu primeiro álbum em 2012 ‘just before music’ e logo captou a atenção da crítica como o Washington Post que o colocou nos 10 melhores álbuns do ano . Em 2013 seguiu-se o segundo álbum ‘keeping a record of it’.

Em 2018 lançou o seu mais ambicioso trabalho discográfico ‘MITH’ que lhe valeu o destaque com as melhores críticas da imprensa como o The Guardian, Pitchfork e The Quietus e reconhecimento de músicos como o Bon Iver, Bill Callahan e Deerhunter. O The Guardian considerou MITH o melhor álbum do ano, um concerto de pura poesia e alma americana, simplesmente imperdível.

Desfile de moda de João Pedro

Hoje, pelas 21 horas, realiza-se, no Complexo Balnear das Salinas, em Câmara de Lobos, um evento de moda com o selo de qualidade do estilista madeirense João Pedro.

Trata-se de uma ‘White Party’, onde o jovem criador irá voltar a dar a conhecer a sua mais recente colecção, intitulada ‘Equality’, que tem como principal objectivo lutar contra o preconceito.

Neste desfile, João Pedro irá apresentar cores fortes, passando pelos neons, floridos, rendas e transparências que são já a sua “imagem de marca”.

A entrada para o evento tem o custo de 5 euros, sendo que os bilhetes podem ser adquiridos através do número de telemóvel 935908083 ou mediante a página de Instagram ‘@jpvestuario’.

A animação estará a cargo da cantora Isabel Gonçalves, assim como de várias bailarinas. Além disso, o evento irá contar ainda com a selecção musical do DJ Voxx. O dress code é o branco.

Orlando Santos no Sai de Baixo - Alto Astral

O Sai de Baixo - Alto Astral recebe hoje, pelas 21 horas, Orlando Santos, um músico-compositor português, considerado uma das melhores vozes masculinas nacionais.