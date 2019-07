Conheça as sugestões que temos para si no ‘roteiro’ desta terça-feira, 9 de Julho

Startup promove sessão de networking na Expomadeira

No âmbito das actividades programadas para o stand do Governo Regional da Madeira na Expomadeira realiza-se, a partir das 18h30, uma sessão de networking para empreendedores e visitantes daquele evento que está a decorrer no Complexo Desportivo do Marítimo até ao próximo domingo.

Nesta actividade, que será dinamizada pela equipa da Startup Madeira, serão partilhadas ideias, tecnologias, bem como oportunidades de negócio entre os participantes.

Depois, pelas 20 horas, está prevista uma outra iniciativa, precisamente o ‘5 minute PiTcH!’, em que os visitantes da Expomadeira são desafiados a partilhar a sua ideia com a equipa da Startup Madeira em apenas cinco minutos.

A par destas duas acções, a partir das 18h45 e até às 19h45, haverá uma degustação de rum, em que os participantes poderão experimentar alguns dos produtos dos Engenhos da Calheta.

Miguel Silva Gouveia visita Expomadeira

Pelas 18h30, a edição 2019 da Expomadeira, no Estádio dos Barreiros, recebe a visita do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e do restante executivo municipal. A autarquia estará novamente representada este ano no evento, desta vez com um stand demonstrativo da Loja do Munícipe do Funchal.

Apresentação do ‘Zoom Igest Rali do Faial’

Realiza-se, pelas 19 horas, a apresentação do ‘Zoom Igest Rali do Faial’, na Casa do Povo do Faial.