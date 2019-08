Conferência dos representantes dos Partidos aprova um Voto de pesar pelo falecimento de Emanuel Rodrigues

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira está de luto pelo falecimento do seu primeiro presidente, Emanuel do Nascimentos dos Santos Rodrigues.

Natural de Machico, foi professor e advogado, sendo eleito deputado à Assembleia Constituinte pelo Círculo Eleitoral do Funchal, onde participou na elaboração da Constituição de 1974, com particular enfoque nas normas que numa fase inicial deram corpo à desejada autonomia política.

Concluída esta tarefa realizada em condições difíceis, foi eleito Primeiro Presidente deste órgão legislativo, cargo que desempenhou com elevado sentido de responsabilidade e dedicação, tendo merecido o reconhecimento dos seus pares, das autoridades do Estado e dos seus concidadãos.

“Deixou-nos um homem frontal e de coragem cívica e política, cujo legado irá perdurar na nossa história e memória colectivas”.

Foi agraciado com a mais elevada distinção regional, a Medalha de Mérito da Região Autónoma da Madeira, que lhe foi entregue em Sessão Solene, a 19 de Julho de 2001, bem como com outras altas insígnias de Estado, em Portugal e no estrangeiro.

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira “lamenta profundamente o seu falecimento reconhecendo-lhe a acção fundamental e decisiva na consagração e desenvolvimento da autonomia política do nosso território, bem como o seu relevante e elevado contributo para o prestígio deste primeiro órgão de governo próprio da Região, endereçando à sua família as mais sentidas condolências”.