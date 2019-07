Concluída requalificação do Pólo Comunitário do Ribeiro Real, em Câmara de Lobos

O Governo Regional, através da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), concluiu a requalificação do Pólo Comunitário do Conjunto Habitacional do Ribeiro Real, em Câmara de Lobos.

Isto mesmo foi anunciado hoje pela Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, durante uma visita a este espaço onde cerca de 85 famílias passam a beneficiar desta resposta comunitária.

“Mais um polo comunitário, mais um objectivo cumprido”, salientou a governante, destacando a importância que estes espaços têm junto das comunidades locais, “pelo trabalho desenvolvido no âmbito do acompanhamento às famílias, da promoção da inclusão social e dinamização da comunidade local”.

Rita Andrade relembrou que a acção do Governo Regional “não se esgota no melhoramento das infra-estruturas” e quis salientar que, neste contexto, “é objectivo deste executivo, continuar com o trabalho de intervenção social junto da comunidade”.

“O sucesso começa aqui. Nas pessoas, com o acesso à igualdade de oportunidades, apenas possível através do trabalho em rede”, vincou.

Refira-se que o Pólo Comunitário do Ribeiro Real conta com duas técnicas especializadas da IHM, tendo como objectivo o acompanhamento às famílias, a promoção da inclusão social e a dinamização da comunidade local.

Este espaço acolhe também a equipa e o plano de actividades do projecto [email protected], promovido pelo Centro Social e Paroquial de Santa Cecília e do qual a IHM, EPERAM é parceira. O [email protected] pretende minimizar os fenómenos de absentismo, insucesso e abandono escolar, integrar jovens em formação profissional e promover competências empreendedoras em três bairros sociais da freguesia de Câmara de Lobos (Bairro da Palmeira, Bairro do Ribeiro Real e Bairro do Espírito Santo).

Este Pólo Comunitário é o sexto a abrir portas na Região e funciona diariamente, num horário das 9 às 15 horas, contando ainda com a equipa e actividades do Projecto [email protected], até às 20 horas.

Para além do novo Pólo Comunitário, foi ainda reabilitado o parque desportivo local, que recebeu, recentemente, o Torneio de Futebol de Rua Interbairros.