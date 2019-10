Comissão de Feirantes do Santo da Serra irá solicitar audiência com Bispo da Diocese do Funchal

Com o objectivo de defender os direitos dos feirantes do Santo da Serra, CDU revela que será solicitada, pela Comissão de Feirantes do Santo da Serra, uma audiência com o Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás.

O objectivo da audiência com o senhor Bispo da Diocese do Funchal é o de esclarecer se a Diocese está ou não a colocar algum tipo de obstáculo à continuidade da Feira. Uma vez que a Câmara de Santa Cruz remete para responsabilidades que imputam a Diocese neste processo, importará saber se a causa de todos os problemas tem a ver com quem é proprietário dos terrenos em que está a funcionar parte do recinto da Feira do Santo da Serra. Por estas razões foi hoje decidido solicitar a audiência ao bispo do Funchal”, explicou Edgar Silva.

Hoje, foi entregue um documento assinado por mais de 2 mil cidadãos que, no passado domingo, no local da Feira do Santo da Serra, manifestaram apoio e reivindicam medidas de apoio à feira e aos feirantes.

De acordo com a CDU, esta iniciativa correspondeu a um novo apelo ao diálogo por parte da Câmara de Santa Cruz, à capacidade de pela via do diálogo, se garantirem soluções de futuro para as famílias que ali trabalham há muitos anos.

“Para já, está garantido que a feira funcionará no próximo fim de semana, entre os dias 1 e 3 de Novembro, podendo ser garantidas aos feirantes outras possibilidades de prolongamento da actividade”, refere.