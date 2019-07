CMF quer aprofundar parceria com o Cowork Funchal

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, visitou o Espaço Cowork Funchal, na Rua das Mercês, um espaço de trabalho para freelancers, trabalhadores independentes e micro empresas, mesmo no centro da cidade do Funchal.

Miguel Silva Gouveia aproveitou a oportunidade para fazer uma visita às instalações, guiado por André Loja, responsável pelo projecto, e enalteceu “o trabalho que o Cowork Funchal tem vindo a desenvolver na área do empreendedorismo, com proveitos evidentes para o tecido económico regional”.

O autarca relembrou que a CMF e o Cowork Funchal já são parceiros, no âmbito da rede ‘Abre Portas’, promovida pela edilidade, no sentido de revitalizar o comércio local, através de uma rede de agentes que colaboram de forma sistemática e integrada na criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento económico da cidade, mas sublinhou “a vontade do município em estudar novas possibilidades de cooperação com o Cowork Funchal, no sentido de estimular projectos que se notabilizem pela criatividade”.