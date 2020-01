$!CMF prossegue com repavimentação da Rua da Casa Branca

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) prosseguirá, na próxima semana, entre os dias 20 e 22 de Janeiro, de segunda a quarta-feira, com a obra de repavimentação da Rua da Casa Branca, na freguesia de São Martinho (Funchal), que começou no passado mês de Dezembro.

A intervenção, executada em quatro várias fases, visa a substituição da antiga rede de abastecimento de água potável em fibrocimento naquele arruamento, renovando condutas obsoletas e com mais de 50 anos, que representavam um grande foco de roturas.

Com uma extensão de cerca de 1 quilómetro, este foi um investimento global de 388 mil euros, que assegurou a instalação de três novos hidrantes para a rede de incêndio e a optimização de 380 ligações domiciliárias, além de um novo tapete rodoviário.

A autarquia avançará com a repavimentação da Rua da Casa Branca, no troço compreendido entre a Rua João Paulo II e a Rua Velha da Ajuda, o que implicará a alterações no trânsito. Assim:

Na segunda-feira, dia 20 de Janeiro, correspondente à ‘Fase 2’ da intervenção, a circulação rodoviária na Rua da Casa Branca, entre o entroncamento com a Rua João Paulo II e a Travessa do Valente ficará interrompida.

Condicionada estará também a circulação rodoviária na Rua da Casa Branca, no sentido oeste-este, entre a Rua do Dr. Carlos Varela e a Travessa do Valente.

Na terça-feira (’Fase 3’), ficará interrompida a circulação rodoviária na Rua da Casa Branca, entre a Rua do Dr. Carlos Varela e a Travessa do Valente. A circulação rodoviária na Travessa do Valente será realizada nos dois sentidos, assim como a circulação rodoviária na Rua da Casa Branca entre a Travessa do Valente e a Rua João Paulo II.

A Carreira 4 da Horários do Funchal também não altera o percurso de subida, alterando a descida para Largo da Paz, Rua Dr. Pita, Rua da Casa Branca, Rua João Paulo II, Rua da Fundação Zino, Caminho Venho da Ajuda e Piornais.

Na quarta-feira (’Fase 4’), estará interrompida a circulação rodoviária na Rua da Casa Branca, entre a Rua do Dr. Carlos Varela e a Rua Velha da Ajuda. A circulação rodoviária na Rua Fundação Zino será realizada nos dois sentidos, assim como a circulação rodoviária na Rua da Casa Branca entre a Rua do Dr. Carlos Varela e a Travessa do Valente.

A Carreira 4 da Horários do Funchal não altera o percurso de subida, alterando a descida para Travessa do Valente, Rua da Casa Branca, Rua João Paulo II, Rua Vale da Ajuda e Piornais.

Devido aos constrangimentos previstos na Rua da Casa Branca, a autarquia pede, no entanto, aos condutores que evitem circular nestes arruamentos, utilizando como percursos alternativos a Rua Dr. Pita e a Via Rápida 1, agradecendo a “compreensão de todos e a habitual colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local e as instruções da Polícia de Segurança Pública”.