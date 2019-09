CMF já recolheu 12 toneladas de lixo nos bairros sociais em 2019

O Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) realizou mais uma acção de limpeza nos bairros sociais do concelho, desta feita no Bairro dos Viveiros, em São Pedro, e no Bairro das Romeiras, em Santo António.

Trata-se da 10.ª acção em grande escala realizada este ano, na qual foram recolhidos cerca de 1.500kg de resíduos sólidos, numa intervenção que mobilizou para o terreno um total de 25 trabalhadores da autarquia, apoiados por uma viatura ligeira de caixa aberta e vários equipamentos, tais como sopradores e roçadeiras.

Ao todo, as intervenções de limpeza da CMF nos bairros já recolheram 12 toneladas de lixo este ano.

A vice-presidente da CMF, Idalina Perestrelo, que tem a seu cargo o pelouro do Ambiente e Espaços Verdes, destaca “a regularidade com que estas acções de limpeza específicas têm sido desencadeadas, no sentido de manter os nossos bairros limpos e arranjados, e de modo a reforçar a resposta a todas as necessárias questões de higiene e limpeza inerentes a grandes aglomerados populacionais como estes”.

“Tentamos sempre também, e em paralelo a este trabalho, consciencializar os moradores e restantes cidadãos para a necessidade de manter limpos os espaços de partilha comum, como escadas, corredores e jardins, aliando a isto a colocação do lixo nos ecopontos correctos”, realçou a autarca.

“Estas acções de limpeza visam, de resto, não só o interior dos bairros, mas também toda a zona envolvente, com o corte de ervas e mato seco, entre outros, sendo importante a promoção das boas práticas, de modo a que possamos todos contribuir para a preservação e protecção do Meio Ambiente e para que as pessoas tenham cada vez mais vontade e razões para fazer a diferença nos seus hábitos do dia-a-dia”, acrescentou.

Só em 2019, já foram realizadas pela Autarquia 9 campanhas de limpeza em 12 bairros sociais do concelho, nomeadamente: no Bairro da Nazaré, Bairro da Ribeira Grande, Bairro da Quinta Josefina, Bairro do Hospital, Bairro da Quinta Falcão, Bairro dos Viveiros, Bairro das Romeiras, Bairro de Santo Amaro, Bairro do Canto do Muro, Bairro da Ajuda, Bairro do Galeão e no Bairro do Pico dos Barcelos.

A autarquia refere que a realização destas campanhas complementa todo o restante trabalho corrente e semanal, tendo por objectivo levar a cabo trabalhos de limpeza mais exaustivos do que os habituais e, em simultâneo, a recolha de resíduos depositados nos contentores ou compactadores, a lavagem e desinfecção de contentores, a recolha de monstros (resíduos de grandes dimensões), a desratização, e ainda a varredura e monda dos arruamentos públicos.

Até ao final do ano, está prevista a realização de mais cinco campanhas de limpeza em bairros sociais, adianta ainda Idalina Perestrelo.