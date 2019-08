CMF enaltece trabalho da ‘Garouta do Calhau’

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação na Câmara Municipal do Funchal (CMF), foi uma das figuras que marcou presença na festa de encerramento do projecto ‘Férias Divertidas’, dinamizado pela Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau, que decorreu esta tarde, no Auditório do Jardim Municipal do Funchal.

Na ocasião a autarca salientou a “importância do trabalho realizado pela Garouta do Calhau” junto de crianças e jovens oriundos de famílias mais carenciadas do concelho e recordou que a instituição é apoiada anualmente pela CMF, “não só na realização de festas como estas, mas essencialmente pelo trabalho de intervenção social que a Associação tem feito ao longo dos anos”

O projecto das férias de Verão da Garouta do Calhau termina no próximo dia 31 de Agosto, sendo que o evento de hoje foi também estendido a diversas outras instituições de cariz social.