CMF apoia participação de startup do Funchal finalista em iniciativa do Turismo de Portugal

O município do Funchal acolheu, no passado mês de Setembro, uma iniciativa do Turismo de Portugal e da empresa Os Territórios Criativos, denominada Oficina do Roadshow, que apresentou na Região dois programas nacionais de aceleração no sector do turismo, que tiveram como principal objectivo dar apoio a startups e apoiar o desenvolvimento de negócios no sector.

No seguimento desta apresentação, a startup Digipoints, com sede no Funchal, foi seleccionada para as fases seguintes de mentoria e capacitação deste projecto e será apoiada pela Câmara Municipal do Funchal em termos de participação nas mesmas, que decorrem em Fornos de Algodres, Lourinhã e Coruche, até ao final deste ano.

O Funchal foi um dos 50 municípios do país a acolher estes programas inovadores, num evento aberto que contou não apenas com startups, mas com todos os empreendedores que tivessem alguma ideia de negócio na área do Turismo. A Autarquia associou-se a este evento, no sentido de promover o empreendedorismo e estimular o surgimento de negócios inovadores e criativos, que acrescentem valor ao mercado e criem empregos, fundamentais para a afirmação do Funchal enquanto destino turístico de excelência. O apoio ao projecto seleccionado no Funchal enquadra-se nestes mesmos objectivos.

O Tourism UP é um programa de aceleração, que tem como principal objectivo apoiar o desenvolvimento de negócios de base turística, potenciando a inovação e a criação de redes empreendedoras; o Tourism Taste UP é, por seu turno, um programa de aceleração mais focado na área do turismo gastronómico e enoturismo, propondo-se a promover experiências turísticas mais ricas nestas duas áreas.

Foram seleccionados 36 projectos em todo o país, que terão agora a oportunidade de desenvolver os seus negócios através da participação em dois bootcamps, a decorrer nos meses de outubro e novembro. Por fim, terá lugar uma apresentação pública a decorrer no dia 5 de dezembro de 2019 e onde serão apurados os vencedores. Os programas disponibilizam, para o 1º lugar, 5000€ em prémio monetário e 500€ em SEO (Search Engine Optimization), 1000€ para o 2º lugar e 500€ para o 3º lugar.