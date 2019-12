Clube Desportivo da Ribeira Brava recebe carrinha de nove lugares

O Clube Desportivo da Ribeira Brava assinalou a entrega oficial de uma carrinha de nove lugares, para fazer face a uma “necessidade urgente do clube, de modo a garantir a segurança no transporte dos nossos atletas”, destacou o presidente do clube, António João Gonçalves.

O presidente dos ‘Viscondes’ aproveitou para “agradecer em nome da direcção os esforços que as entidades fizeram para garantir esta aquisição possível, dadas as dificuldades financeiras que o clube atravessa”, garantindo que “tudo tem sido feito para sensibilizar e atrair mais patrocinadores ao clube, de modo a proporcionar melhores condições e consolidar cada vez mais o estatuto que o Clube adquiriu no panorama desportivo regional”, destaca.

O principal apoio recebido para aquisição desta carrinha foi do município da Ribeira Brava, com uma participação de 15 mil euros, tendo a carrinha custado cerca de 25 mil euros, assumidos por outros patrocinadores como a Junta de Freguesia da Ribeira Brava, o grupo ACIN, Electrosom, CAEA, Rodoeste, Q8oils, Restagrafm, Faher, Jonnesway e TOPTUL.