Clínica Arriaga oferece 60 higienizações a famílias de crianças com cancro

No âmbito do 25º aniversário da Acreditar, a Clínica Arriaga, no Funchal, oferece 60 higienizações a famílias de crianças com cancro apoiadas por esta instituição.

“Sabemos o quão importante é um sorriso saudável na vida das pessoas e quisemos dar o nosso sorriso fazendo sorrir as pessoas a quem esta causa de dedica. Deste modo, a promoção da saúde oral é importante em todos os estádios da vida para que se reduzam a incidência de doenças orais”, sublinha uma nota da clínica.

A entidade deixa ainda um alerta: “A produção massiva de produtos e consumo de produtos não saudáveis como o açúcar, o tabaco e a utilização de flúor inadequadamente aumenta a prevalência de doenças orais”.