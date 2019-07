Cláudia Monteiro de Aguiar eleita vice-presidente da Comissão das Pescas

Cláudia Monteiro de Aguiar foi eleita, esta quarta-feira (10 de Julho), vice-presidente da Comissão Parlamentar das Pescas do Parlamento Europeu, para o novo mandato 2019-2024.

A deputada social-democrata garantiu o seu empenho “pela melhoria das condições dos pescadores e pela sustentabilidade da actividade e dos recursos.”

Os próximos cinco anos serão “de muito trabalho para garantir um bom equilíbrio entre as actividades tradicionais, como a pesca, e a valorização da economia azul, que com a possível saída do Reino Unido pode ser colocada em segundo plano. Devemos assumir um lugar cimeiro, enquanto portugueses, com o mar como o grande activo estratégico”, garante a agora vice-presidente.

A deputada madeirense definiu também para este mandado como prioridade:s” a criação do centro europeu de combate à poluição marítima e a garantia dos apoios à renovação das frotas de pesca costeira e artesanal”.

Ainda segundo Cláudia Monteiro de Aguiar, “o sector das pescas necessita de se tornar mais tecnológico nos próximos anos, de forma sustentada, e essa transição nunca deverá recair sobre os já sobrecarregados pequenos pescadores”.

De referir que nos próximos meses estará em destaque na Comissão das Pescas o Regulamento de Controlo de Pescas, cuja posição do Parlamento não chegou a ser fechada, além do próprio relatório sobre o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas que, aprovada a posição do Parlamento, carece de entendimento e aprovação pelo Conselho da União Europeia.