Cinco números desta segunda-feira

20 alunos

Escola da Ribeira Brava envolve 20 alunos na actividade ‘Biblioteca Humana’

Menos 0,010

Em Dezembro de 201 a taxa de juro implícita no crédito à habitação, na RAM, fixou-se em 0,957%, registando um decréscimo de 0,010 pontos percentuais face ao mês anterior (0,967%)

1 voto de louvor

O Governo Regional atribuiu um louvor público a Ricardo Crawford Nascimento, director do Serviço de Pneumologia do Hospital Central do Funchal

1,3%

De acordo com a actualização do seu ‘World Economic Outlook’ o crescimento da zona euro deverá acelerar de 1,2% em 2019 para 1,3% em 2020

Três mortos

A Tempestade Glória em Espanha fez três mortos e deixou 200 mil alunos sem aulas