Chuva miudinha e nuvens arrefecem esta sexta-feira

Depois dos chuviscos de ontem, a chuva mantém-se nas previsões para esta sexta-feira, no Funchal a cair sob a forma de chuva fraca, apenas até meio da manhã; nas previsões para o Arquipélago em geral a estender-se até meio da tarde e em especial nas vertentes Norte e terras altas, primeiro como chuva fraca, passando a aguaceiros fracos. Em toda a Região estão previstos períodos de céu muito nublado. O vento será moderado de Noroeste, no Funchal será fraco, inferior a 15 km/h. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avança ainda que a temperatura máxima será de 21ºC.

No Porto Santo o valor mais alto esperado neste dia é 19ºC. Câmara de Lobos e Lugar de Baixo chegam aos 21ºC, Porto Moniz aos 20ºC, Machico, Santa Cruz e São Vicente aos 19ºC, Caniçal e Ponta do Pargo aos 18ºC, Santana aos 17ºC. Mas mínimas, a mais baixa nestas localidades será registada em São Vicente, antecipa o IPMA, que aponta para 12ºC. As restantes estarão entre os 14ºC e os 16ºC.

No mar, as ondas a Norte vão atingir os 3,5 metros com direcção de Noroeste. Na costa Sul serão de um metro, de Sudoeste. A temperatura da água está entre os 19/20ºC.

No resto do território, por causa da agitação marítima o IPMA colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa sob aviso amarelo até às 18 horas de hoje e seis barras estão fechadas à navegação e outras seis condicionadas, segundo a Autoridade Marítima Nacional. São as barras marítimas de Viana do Castelo, Aveiro, Figueira da Foz, S. Martinho do Porto, no continente, e estão condicionadas as de Santa Cruz das Flores e Lages das Flores, nos Açores.

No continente está prevista uma descida da temperatura, sobretudo a mínima, com acentuado arrefecimento nocturno. As temperaturas mínimas vão variar entre os 0º (Bragança e Guarda) e os 9º (Lisboa e Sagres) e as máximas entre os 6º (Guarda) e os 16º (Faro).