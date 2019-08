Centro de Congressos recebe amanhã conferência socialista sobre regiões ultraperiféricas

O Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, prepara-se para receber amanhã (dia 30 de Agosto), a partir das 18h, uma conferência do Partido Socialista Europeu subordinada ao tema das regiões ultraperiféricas. O debate vai centrar-se na importância das políticas de coesão na redução das desigualdades entre as diferentes regiões da UE.

A iniciativa contará com vários oradores nacionais e internacionais, destacando-se a participação de: Paulo Cafôfo, Emanuel Câmara, Carlos Pereira, a eurodeputada Sara Cerdas e a candidata a deputada Marta Freitas. O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, e o eurodeputado Pedro Marques também estarão presentes.

“A conferência pretende identificar as melhores estratégias para melhorar as políticas de coesão e para superar os desafios a longo prazo que o processo de construção europeu enfrenta, nomeadamente as disparidades entre os diferentes territórios ao nível social e económico”, realça uma nota do PS.

Esta iniciativa surge num momento em que a União Europeia discute a forma de reformar e actualizar a política de coesão para o período após 2021.

Programa:

18 horas - Sessão de abertura

- Emanuel Câmara, Presidente da Federação do PS Madeira

- Carlos Pereira, cabeça de lista pelo círculo eleitoral da Madeira

18h30 - O que é a coesão económica, social e territorial? Porque são importantes as políticas de coesão para o projeto europeu?

- Aaron Farrugia, Secretário de Estado para os fundos europeus e para o diálogo social (PL, Malta)

- Nicolas Schmit, eurodeputado (LSAP Luxemburgo)

- Pedro Marques, eurodeputado (PS Portugal)

- Marta Freitas, candidata a deputada no Parlamento português (PS Portugal)

19h15 - Avaliar o sucesso das políticas de coesão: boas práticas e resultados? Estratégias para o futuro: A abordagem socialista e democrática à coesão social

- Nelson de Souza, Ministro do Planeamento (PS Portugal)

- Sara Cerdas, eurodeputada (PS Portugal)

- Vítor Fraga, membro do Secretariado Regional do PS/Açores

20 horas - Sessão de encerramento

- Giacomo Filibeck, Secretário-geral adjunto do PES

- Paulo Cafôfo, candidato à Presidência do Governo Regional da Madeira