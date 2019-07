Centro Cultural John dos Passos recebe teatro de revista com António Calvário e Natalina José

António Calvário e Natalina José protagonizam a nova revista à portuguesa da produtora ‘Sonhos em Cena’, intitulada ‘Volt’a Portugal em Revista’ e são os convidados da Associação Avesso para a edição 2019 do projecto Avesso Con’vida, que acontece a 12 e 13 de Julho no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, com sessões marcadas para as 21h30.

‘Volt’a Portugal em Revista’ é uma nova revista à portuguesa que promete duas horas de humor e de entusiasmo. É um hino à boa disposição, onde se podem esperar gargalhadas soltas, pensamentos alegres e um contágio de bons momentos. É uma revista actual, onde estará presente a crítica social, a sátira, a emoção e o afecto. Momentos de cantigas, interpretadas por António Calvário, serão também uma das atracções deste espectáculo.

À frente de um elenco de luxo, António Calvário e Natalina José regressam aos palcos onde se alcandoraram como grandes vedetas do teatro de revista e do panorama musical.

Os bilhetes estarão à venda na Ponta do Sol, na sede da Associação Avesso (Rua dos Gagos, n.º 2) e no Centro Cultural John dos Passos. Os ingressos têm um custo de 10 euros para o público em geral e 7,5 euros para estudantes. A classificação etária é de M/12.

Os interessados em recolher mais informações podem fazê-lo através do número 963 355 528 ou pelo e-mail [email protected]