Cemitério do Porto da Cruz desactivado a partir de 1 de Novembro

A partir do Dia de Todos os Santos, 1 de Novembro, o cemitério municipal do Porto da Cruz será desactivado, devido à falta de espaço.

De acordo com edital da Câmara Municipal de Machico, publicado hoje, “as pessoas falecidas na freguesia do Porto da Cruz serão inumadas no cemitério Municipal de Machico (Água de Pena), ficando as famílias isentas das taxas devidas pela inumação da Câmara Municipal”.

A questão da falta de espaço neste cemitério já tinha sido levantada no início deste Verão. A 2 de Julho de 2019, o DIÁRIO noticiava a preocupação do presidente da Junta de Freguesia, Duarte Fernandes, que alertava para a necessidade da requalificação do cemitério e para a “falta de vagas”.