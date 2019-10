CDU diz que criação do Conselho de Concertação para as Regiões Autónomas é “tentativa de ilusionismo político”

Através de um comunicado de imprensa, a CDU diz que a criação do Conselho de Concertação para as Regiões Autónomas comporta por parte do PS e do Governo da República “uma tentativa de ilusionismo político que pretende fazer crer que, por esta via, resolverá algum dos graves problemas na relação entre a República e cada uma das regiões autónomas”.

“Para além de estar em causa uma visão centralista, através da imposição a partir de Lisboa, por entidades alheias a cada uma das Regiões Autónomas, de um novo organismo para o qual são alegadas competências para tratar de problemas específicos das autonomias, é também uma estratégia ilusionista tentar iludir que com esta estrutura se resolverão graves problemas como os do financiamento, de projectos de interesse comum, de problemas nas áreas da segurança, da justiça, da fiscalização das áreas marítima”, afirma, acrescentando que “o que aqui está em causa é antes estipular um organismo para tratar de questões relativas às regiões autónomas ignorando que é dever do Estado respeitar os poderes e os órgãos de poder próprio da Região Autónoma da Madeira e da Região Autónoma dos Açores”.

A CDU considera que “estamos perante um inaceitável ataque à autonomia, que subverte princípios constitucionais e os fundamentos dos Estatutos Político Administrativos de cada uma das Regiões Autónomas”.

“Para a CDU, através de um organismo não eleito e com duvidosa legitimidade democrática, o PS e o Governo da República colocam intoleráveis condicionamentos em incumbências dos órgãos de Governo próprios de cada uma das regiões autónomas e pretendem estabelecer restrições às condições de exercício das competências dos órgãos de Governo próprio das regiões autónomas”, sustenta.

Para a CDU está “em causa uma estrutura usurpadora das competências autonómicas, de poderes e atribuições de cada uma das Regiões Autónomas nas suas relações específicas com a República e no quadro do Estado português”.

Além disso, “para a CDU está na hora de contrapor uma resposta política de reprovação aos raciocínios centralistas que o PS e o Governo da República tentam impor” e “da não resignação a tentativas que visam consagrar medidas lesivas das regiões autónomas, a partir de Lisboa, e que contrariam interesses estratégicos para o futuro das autonomias”.