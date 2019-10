CDU defende património identitário da Zona Velha do Funchal

“A Zona Velha da Cidade do Funchal reúne um conjunto de características importantes de identidade da nossa Cidade, que levou à sua classificação enquanto zona de interesse histórico regional, através de decreto legislativo regional, em 1986”.

Foi desta forma que a deputada da CDU Herlanda Amado definiu a importância da Zona Velha da cidade, através de um conjunto de factores de ordem histórico-artística e cultural que visavam defender e proteger toda esta zona antiga da cidade.

Entende que a criação do Gabinete Técnico da Zona Velha da Cidade do Funchal, sob a dependência da Câmara Municipal do Funchal, composto por elementos da Autarquia e da Secretaria do Turismo, obrigava a que este Gabinete tivesse “uma outra intervenção”, garantindo o objecto da sua criação, nomeadamente, a “preservação” desta zona da cidade.

No entanto, com o desmantelamento do gabinete, “toda esta zona não teve o acompanhamento necessário que garanta a defesa do nosso património identitário”, salientou herlanda Amado, frisando que a CDU, no plano municipal e no plano regional, irá apresentar propostas no sentido desta preservação ser garantida, apresentando em simultâneo, uma proposta de classificação como património cultural de edifícios, actividades e espaços.