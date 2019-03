CDU alertou para a necessidade de mudança política no concelho do Porto Moniz

A CDU realizou hoje uma acção de contacto com a população do Porto Moniz para defender uma política alternativa que garanta um “novo rumo” e que coloque a autonomia e o poder local “ao serviço dos trabalhadores e do povo”.

Ricardo Lume salientou que a população do Porto Moniz é confrontada, com o enceramento de serviços públicos, com o envelhecimento da população e com a saída de jovens do concelho, à procura de oportunidades que não encontram no local onde nasceram.

“De pouco serviu substituir o PSD pelo PS na gestão da Câmara Municipal do Porto Moniz”, frisou o dirigente comunista, salientando que “mudou o estilo, os grupos de interesses de uns pelos outros, mas não alterou o essencial do que tinha de ser mudado”.

Ricardo Lume enumera o que considera de falhas governativas que têm prejudicado a população nortenha, como o facto de não terem “acesso às urgências no centro de saúde 24 horas por dia” ou existir uma rede de transportes públicos “deficitária”.

Há ainda o facto de o único posto dos CTT do concelho funcionar apenas no torno da tarde, entre as 14h e as 17h30, de segunda-feira a sexta-feira, ou o facto do Porto Moniz ser o único concelho do país que não tem um “balcão de Caixa Geral de Depósitos em funcionamento”, refere Ricardo Lume.

Por isso, diz que não basta mudar determinadas pessoas, ou uma “dança de cadeiras”, substituindo uns por outros, “sem romper com a política de exploração e empobrecimento”, frisando que o que aconteceu no concelho do Porto Moniz foi “precisamente uma dança de cadeiras que não resolveu os problemas da população do concelho”.

Defende pois uma “verdadeira política alternativa ao serviço do povo e dos trabalhadores, que ponha fim à política de exploração e empobrecimento, política essa que é executada pelo PS e PSD com ou sem CDS”, e pede “mais força” à CDU que lutará pela “conquista de direitos”.