‘Cavalos de corrida afogam-se no mar’ foi tema de destaque a 3 de Julho de 1993

Foi uma capa ‘sui generis’ a do dia 3 de Julho de 1993. Em destaque, o DIÁRIO noticiava que seis cavalos, que haviam participado num ‘Concurso Completo de Equitação’ no Centro Hípico do Porto Santo, haviam morrido.

Num texto assinado pelo jornalista Agostinho Silva (hoje no JM), é relatada a “tragédia” que aconteceu na viagem dos animais de regresso a território do continente. Seis morreram em consequência do mau tempo, quatro deles afogados, e outros dois por doença.

Nessa primeira página, havia destaque, também, para as telenovelas e para os efeitos nefastos na sociedade, em trabalhos dos então jornalistas Miguel Ângelo (hoje assessor na presidência do Governo) e António Jorge Pinto (hoje assessor no CDS).

Nessa primeira página havia um trocadilho: ‘Trovoada de relâmpago vê exemplo da Madeira’ e notícia de um tiroteio nos Estados Unidos.