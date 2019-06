Casas de lancha no Porto Santo não estão em situação irregular

Ao contrário do que sugere o título da notícia hoje publicada na edição impressa do DIÁRIO, pág. 23, ‘Meia centena de casas de lancha ainda por regularizar’, as 50 casas em questão não se encontram em situação irregular, apesar de não terem contrato de água e saneamento com a ARM, ao contrário das restantes 44 casas de abrigo com ‘situação regularizada’. Estas casas de lancha com contrato são as que são aproveitadas como casa de férias, enquanto a restante meia centena não têm a função de casa mas apenas de arrecadação ou equiparado, e como tal, não estão obrigadas a terem ligação à rede de abastecimento e consequente contrato de água.

As nossas desculpas aos visados, em particular, e aos leitores, em geral, pela errada conclusão, fruto da má interpretação dos dados obtidos relativamente à situação actual das casas de lancha no Porto Santo - - Demolida (3), situação regularizada (44) não tem contrato (50).