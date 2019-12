A Casa do Povo de São Roque do Faial celebrará no próximo dia 1 de Janeiro, quarta-feira, o “Dia do Doente”. Esta actividade teve início há quinze anos e é organizada pelo Grupo de Tocares e Cantares Camponeses. A partir das 15h00, o grupo visitará todos os doentes da freguesia, que já não podem sair de casa sozinhos. Vão tocar e cantar músicas relacionadas com o Natal e desejar um Feliz Ano de 2020.