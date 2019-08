Casa do Povo da Ponta Delgada recebe viatura de nove lugares

Amanhã, dia 12 de Agosto, pelas 18 horas, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente na entrega de uma viatura de nove lugares à Casa do Povo da Ponta Delgada, em São Vicente.

A referida viatura destina-se ao transporte diário dos utentes do centro de convívio; transporte do ATL nas férias de Páscoa e de Verão, bem como para a dinamização das mais variadas actividades desta entidade, que recentemente adquiriu o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social.