Casa do Pico Ruivo oferece melhores condições de apoio aos caminheiros

Na reabertura oficial da Casa do Pico Ruivo, que sofreu algumas obras de melhoramento e passou a oferecer novas condições aos caminheiros que por ali passam, a secretária regional do Ambiente manifestou o seu agrado pela aposta do Governo Regional na recuperação destes espaços espalhados pelas serras da Madeira.

Susana Prada referiu que das 20 casas de abrigo propriedade da RAM, que se situam nas serras em áreas protegidas, 19 já foram reabilitadas e disponibilizadas à população.

“A abertura da Casa do Pico Ruivo é um marco e um momento importante e será uma mais-valia para o turismo de natureza que por aqui passa e que, a partir de agora, terá outras condições, serviços e um conforto que não tinha”, referiu a governante que destacou a intervenção feita neste espaço, nomeadamente a pintura externa e interna da casa, a recuperação da cafeteira através de materiais típicos como o vime, e condições sanitárias.

Nesta primeira fase a abertura dá-se apenas com uma cafeteira de apoio aos caminhantes, mas o Governo estuda a possibilidade de recuperar toda a casa e permitir que se pernoite, salientou Susana Prada.