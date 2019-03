Casa do Artista torna-se solar visitável em Machico

‘Casa do Artista’ renasce como solar visitável. Esta é a noticia em manchete na edição desta quarta-feira. O Imóvel de interesse municipal, localizado em Machico, abre ao público no segundo semestre do ano, sob a tutela da Secretaria do Turismo e Cultura. A solução foi encontrada após o fracasso do projecto inicial e do abandono da ideia de ceder o prédio a privados.

A foto em destaque na primeira página mostra o primeiro de cinco dia de Madeira na Bolsa de Turismo de Lisboa. “À reconquista dos portugueses”, lê-se no título. Madeira na BTL aposta no “enorme potencial” do mercado interno e quer trazer mais continentais às ilhas.

Outras notícias marcam também este tema. A interdição do espaço aéreo aos Boeing 737 MAX está a afectar a Região, tal como o gangue romeno que volta a atacar turistas.

No desporto, Cristiano Ronaldo volta a fazer magia e a dominar as capas dos jornais. “Foi para isto que a Juventus me contratou”, atirou o astro madeirense no final do jogo em que valeu o ‘hat-trick’ que marcou e que leva à ‘Juve’ aos quartos-de-final da Liga dos Campeões Europeus.

“É preciso uma nova política na Madeira” é a síntese da entrevista a Pedro Marques. O cabeça-de-lista do PS às ‘Europeias’ lamenta que a Região esteja na “cauda” da Europa em termos de taxa de desemprego.

Nesta edição saiba ainda que uma famosa youtuber brasileira vem fazer rir em Junho e que ninguém se apresentou às eleições do CF União.

Isto e muito mais para ler na íntegra e em exclusivo no seu DIÁRIO.