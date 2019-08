Casa de Abrigo do Pico Ruivo abre este sábado

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, em representação do Governo Regional, preside amanhã, dia 30 de Agosto, pelas 12 horas, à abertura oficial Casa de Abrigo do Pico Ruivo.

A requalificação da Casa de Abrigo do Pico Ruivo insere-se na política do Governo Regional de disponibilizar à população o património da região, oferecendo mais serviços e proporcionando maior conforto a todos os que desfrutam das serras e utilizam os Percursos pedestres Recomendados.

A casa situa-se num local icónico e onde confluem vários percursos pedestres que atravessam o Maciço Montanhoso Central. A sua revitalização permitirá oferecer mais serviços e melhores condições aos caminhantes e demais actividades de Turismo de Natureza.

Foram arrendados 2 pisos e anexos da casa à Associação de Proprietários das Serras da Freguesia da Ilha, pessoa colectiva sem fins lucrativos