Candidaturas às bolsas universitárias no Funchal decorrem até 30 de Novembro

Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal do Funchal vai oferecer bolsas de estudo aos alunos universitários do concelho. A medida introduzida pelo actual executivo camarário registou em 2018 um “assinalável sucesso” e garantiu bolsas universitárias a 1.271 jovens funchalenses, num investimento municipal que ascendeu a 780 mil euros.

As candidaturas para o ano lectivo 2019/2020 encontram-se abertas desde o dia 1 de agosto e decorrem até 30 de Novembro.

O processo é feito online, através do site oficial da Autarquia, em Serviços Municipais / Desenvolvimento Social/ Funchal Apoia, ou através do link http://funchalapoia.cm-funchal.pt/, repetindo o modelo que funcionou em pleno no ano passado, e que também é adoptado relativamente aos manuais escolares gratuitos para o Ensino Básico.

“As bolsas de estudo universitárias da Câmara Municipal do Funchal, cujas candidaturas começam este ano dois meses mais cedo, voltam a abranger todos os estudantes funchalenses a frequentar os três primeiros anos de Ensino Superior quer estudem na Madeira, no Continente ou no estrangeiro, com apoios que podem chegar aos 1000€/ano”, revela a autarquia através de comunicado que enuncia, na sua plataforma online, todos os documentos a apresentar, entre as restantes informações úteis.

Os candidatos podem, a qualquer momento, consultar na plataforma o estado da sua candidatura.

A atribuição de bolsas universitárias é um dos “compromissos-chave” assegurados pelo actual Executivo. A Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação no Funchal, sublinha que estas “traduzem a aposta da edilidade, não apenas no incentivo à educação dos jovens residentes no Funchal, mas também no alívio dos orçamentos das famílias do concelho”.

Os dados da Autarquia revelam que no primeiro ano de implementação, foram atribuídas 1.271 bolsas universitárias, sendo que 966 alunos receberam 500€ ou mais, o que equivale a 76% do total, sendo que cerca de um terço receberam mesmo o valor máximo previsto na bolsa, ou seja, 1000€ (384).

Cerca de dois terços dos alunos apoiados pela CMF, não eram apoiados pelo Governo Regional (834), o que na opinião de Madalena Nunes “deixa bem evidente a pertinência e a preponderância desta medida, numa área em que a acção da tutela não é suficiente”.

“O Governo Regional já acusou a CMF de estar a duplicar apoios e isso não é verdade, como fica aqui bem evidente. Este trabalho que fazemos e o apoio que prestamos é essencial para as nossas famílias, porque há efectivamente muita gente que precisa, e que não é abrangida pelos apoios do Governo. No Funchal, cabe-nos, por isso, compensar essas falhas, deixando clara a nossa posição relativamente a uma educação acessível a todos até ao Ensino Superior, para que possamos criar cada vez mais oportunidades e futuro para os nossos jovens.”