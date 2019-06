Candidaturas abertas para estágios no Centro de Química da Madeira

O Centro de Química da Madeira (CQM) tem aberto, até ao dia 16 de Junho, o período de candidaturas para a 10.ª Edição dos Estágios de Verão através do formulário disponível em http://bit.ly/estágios-cqm-2019.

Os estágios decorrem nos laboratórios do CQM, localizados no Campus Universitário da

Penteada, durante o próximo mês de Julho.

Esta iniciativa do CQM, visa proporcionar aos alunos da Universidade da Madeira, do 1.º ciclo de Bioquímica e dos 2.º ciclos de Bioquímica Aplicada e de Nanoquímica e Nanomateriais, bem como de outras instituições de ensino superior nacionais, das áreas da Bioquímica, Química ou afins, um primeiro contacto com as actividades de investigação que decorrem nos laboratórios desta unidade de investigação. Para isso, os estagiários serão integrados nos projectos em curso e supervisionados por investigadores seniores do CQM.

Para além de formação nas áreas referidas, requer-se o domínio, falado e escrito, da língua inglesa. No final, será atribuído o respectivo certificado de participação que incluirá, necessariamente, o número de horas de investigação realizadas.