Campanha de sensibilização dos jovens para o Turismo custa 82 mil euros

A Secretaria do Turismo e Cultura contratou a empresa Tribotoca para a ‘Criação de uma campanha de sensibilização, que motive os jovens para a importância do sector do Turismo na RAM, no âmbito das comemorações dos 600 anos da descoberta das Ilhas da Madeira e Porto Santo”.

Pela prestação desse serviço, a Secretaria de Paula Cabaço vai pagar 82 mil euros acrescidos de IVA.

A campanha inclui, por exemplo, a criação de vídeos e o trabalho deve estar concluído até 15 de Julho deste ano.

A Secreataria do Turismo e Cultura já adjusicou pelo menos 29 contratos relacionados com as comemorações dos ‘600 anos’, num valor global superior a 960 mil euros, acrescidos de IVA, quando devido. A maioria foi por ajuste directo.