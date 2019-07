Caminhada para cães marcou início da campanha da CMF contra o abandono animal

A Câmara Municipal do Funchal deu início, esta terça-feira, à sua 1ª campanha municipal contra o abandono animal, subordinada ao tema “Seja diferente, diga NÃO ao abandono.” Ao longo de um mês, em pleno Verão, a Autarquia vai, assim, desencadear mais de uma dezena de ações “com vista a sensibilizar toda a população para a mudança de comportamentos relativamente a este flagelo no campo da Causa Animal que é, infelizmente, recorrente a cada ano”, explicou a Vice-Presidente da CMF, Idalina Perestrelo.

A autarca marcou presença, esta tarde, numa das ações da campanha, com um caminhada para cães na freguesia de São Martinho, entre a Praça da ASSICOM (rotunda do Enforcado) e o Jardim da Ajuda, onde várias dezenas de animais participaram depois numa aula canina.

Idalina Perestrelo enalteceu, na ocasião, “esta aposta constante da edilidade no trabalho de campo no âmbito da Causa Animal, uma forma de afirmarmos na nossa comunidade os direitos dos animais e os deveres a que estão sujeitos todos os seus portadores. Na realidade em que vivemos, é fundamental que toda a gente apreenda a mensagem de que um animal faz parte da família, e que deixemos todos de relativizar ou normalizar este tipo de comportamentos. Abandonar e maltratar animais constitui um crime que importa denunciar.”

Entre outras atividades decorre igualmente, esta semana, uma campanha de adoção para animais promovida pelo Canil Municipal da Vasco Gil, em locais distintos da cidade. A campanha decorre entre as 9h30 e as 12h, já passou pelo Largo do Município hoje, e passará amanhã, dia 31 de julho, pelo Largo do Chafariz, e quinta-feira, dia 1 de agosto, pela Placa Central.