Câmara Municipal do Porto Santo assinala Dia Mundial da Terceira Idade

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da 3.ª Idade, a Câmara Municipal do Porto Santo, através do seu Gabinete da Cultura, está a organizar várias actividades, entre elas, uma caminhada realizada na manhã desta sexta feira, no Pico do Castelo, entre a antiga Escola da Camacha até ao topo do sítio do Pé do Pico.

Mais 30 pessoas aderiram a esta iniciativa. A professora Rute Areal, que é a coordenadora da Universidade Sénior, que levou ao passeio alguns idosos, revelou que esta se revelou ser “uma iniciativa fantástica”. “É de salutar estes seniores, que ainda têm muito para dar, pois têm muita energia”.

“Isto é uma forma de nós potenciarmos a qualidade de vida no Porto Santo, disse Rute Areal ao DIÁRIO.

Maria da Graça foi uma das muitas senhoras que aderiram a este passeio, tendo dito o seguinte: “adorei a iniciativa e acho que outras pessoas deveriam ter vindo, vou continuar a aderir a este tipo eventos”.

No dia 18 de Outubro será levada a cabo uma sessão de educação sobre ‘Comportamentos Saudáveis’ pela enfermeira Mariana Vasconcelos, na sala de formação do Edifício dos Paços do Concelho, numa organização da edilidade porto-santense.