Câmara do Funchal avança com fiscalização à gestão de resíduos sólidos nos condomínios

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal com o pelouro do Ambiente, Salubridade e Espaços Verdes, Idalina Perestrelo, manifestou a intenção de avançar já este ano, ou no próximo, com a fiscalização aos condomínios da capital madeirense, de forma a apurar se estará ou não a ser feita uma boa gestão dos resíduos sólidos.

“Temos algumas limitações e se tivéssemos mais colaboradores conseguiríamos fazer uma maior caracterização, por exemplo, aos condomínios, que ainda são os grandes ‘pecadores’. Sabemos que nos condomínios há uns que cumprem e outros que não cumprem, portanto, temos de sensibilizar. Esse é um passo que nós queremos dar e vamos tentar este ano, ou no próximo, avançar com esse trabalho, porque é importante. Muitas vezes já sabemos que é preciso preservar o ambiente e reciclar, e ao longo desta semana vamos ter algumas actividades que chamam à atenção para as questões ambientais, mas falta muito a parte prática”, revelou a vice-presidente do município, em declarações proferidas à margem da cerimónia de abertura da ‘Semana do Ambiente’ da CMF, iniciativa que começou desde logo que a entrega de certificados às entidades que se destacaram ao longo de 2018 pelas boas práticas ambientais.

Ainda de acordo com Idalina Perestrelo, a autarquia está a tentar desempenhar “um trabalho de sensibilização aos condóminos e às empresas que trabalham nestas áreas”, daí a importância da “caracterização” e consequente inspecção a estes espaços.

É como é que feita essa caracterização? Simples. Ao longo do ano a Câmara desencadeia, com a ajuda de colaboradores, uma caracterização aos resíduos sólidos das entidades, e consoante aquilo que encontram recolhem “uma quantidade de resíduos” e aí apuram se é feita ou não a separação dos resíduos, e se é bem feita.

Para que isso aconteça há incentivos, com destaque para a redução numa das alíneas que constam na factura da Água: a Taxa de Resíduos Sólidos Urbanos, “em que há bonificação ou penalização consoante as boas práticas ambientais, num trabalho de caracterização que é feito pelo Departamento do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal (CMF)”, indicou a edil.

A CMF entregou assim, esta tarde, 43 certificados às entidades que se destacaram na gestão de resíduos sólidos, e já entregou, desde 2007, 484 mil euros em bonificações.