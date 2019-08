Cãmara do Funchal apoia obras de acessibilidade na Igreja do Imaculado Coração de Maria

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, assinou esta manhã um protocolo entre a Autarquia e a Fábrica da Igreja do Imaculado Coração de Maria, com vista à atribuição de apoio financeiro para a realização de obras que facilitem o acesso a pessoas com mobilidade reduzida a este espaço paroquial.

Apesar da sua construção relativamente recente, o templo religioso e as instalações anexas não estão dotados de condições que possibilitem a entrada e circulação de pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldades de mobilidade. Por esta razão, a Paróquia do Imaculado Coração de Maria recorreu à Autarquia para a realização das obras.

Miguel Silva Gouveia referiu que o protocolo “assegura obras de melhoria das acessibilidades com incidência no adro da igreja, na entrada da própria igreja e no centro social, neste que é um projeto do arquiteto Chorão Ramalho que carece da nossa preservação.”

O edil salientou, na ocasião, a importância da cooperação do Município com as demais entidades do concelho, sendo que este protocolo “vem permitir dar sequência às políticas de inclusão que a Câmara Municipal do Funchal tem vindo a promover um pouco por todo o concelho, não só no espaço público municipal, mas também em cooperação com privados”.

O protocolo prevê um financiamento de 12 mil euros para as obras necessárias.

Miguel Silva Gouveia relembrou as “diversas as intervenções da Autarquia no sentido de quebrar barreiras e promover uma sociedade com igualdade de direitos”, destacando as “melhorias nas acessibilidades dos complexos balneares, nos edifícios municipais, como é o caso dos Paços do Concelho, mas também dos Museus, no Teatro Municipal Baltazar Dias e ainda nos jardins”, concluiu o Presidente.