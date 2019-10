Câmara de Santa Cruz esclarece que Diocese do Funchal não colocou obstáculos à continuidade da Feira do Santo

Sobre as declarações de Edgar Silva, a Câmara Municipal de Santa Cruz vê-se na obrigação de clarificar que ao contrário do que diz o deputado da CDU, “nunca esta autarquia declarou, em momento algum, que a Diocese do Funchal teria colocado qualquer tipo de obstáculo à continuidade da Feira do Santo”.

“A decisão de pôr termo ao contrato de arrendamento foi desta autarquia e teve por base anos de negociações falhadas com os feirantes, no sentido de saldarem as suas dívidas e iniciarem o pagamento das rendas”, esclarece através de um comunicado de imprensa.

Acrescenta ainda que ao contrário do que afirma Edgar Silva, “não foi feito, nem será concedido qualquer prolongamento da actividade dos feirantes para lá da meia-noite do dia 3 de Novembro”.

“A partir dessa data, vão iniciar-se os trabalhos, por forma a que o prédio seja devolvido devoluto ao seu legítimo dono”, esclarece.

Tendo isto em contra, lamenta que o deputado da CDU “defenda caloteiros, dê garantias que não lhe foram dadas por quem tem legitimidade democrática para as dar”.

“Sabemos que o senhor deputado tem simpatia por regimes ditatoriais, como os de Maduro na Venezuela, mas, como deputados eleito numa democracia, devia respeitar os deveres que essa democracia defende”, rematou.