Câmara de Lobos acolhe exposição alusiva à prevenção de incêndios florestais

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) leva amanhã, dia 30 de Outubro, a Câmara de Lobos, na Praça da Autonomia, a exposição itinerante alusiva à prevenção de incêndios florestais.

Uma iniciativa, que irá contar com a presença da Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, está inserida na campanha de prevenção dos incêndios florestais 2019 ‘Uma floresta segura, depende de todos nós!’, que começou em Junho e decorrerá até ao fim de Outubro, chegando a todos os concelhos da Madeira.

O concelho de Câmara de Lobos acolhe a exposição durante o dia 30, entre as 10 horas e as 14h30, e contará com meios motorizados de 1.ª intervenção, painéis e meios informativos audiovisuais e material divulgativo para adultos e crianças (panfletos, saquetas de sementes, eco cinzeiros e livros para colorir). No local, estará uma equipa do IFCN, incluindo a Polícia Florestal.

A campanha tem como objectivo incentivar o envolvimento social e a autorresponsabilização individual, de modo a que cada cidadão assuma e se consciencialize que a sua participação é fundamental na prevenção dos incêndios.