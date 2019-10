Calado mostra disponibilidade para apoiar António Costa

O PSD-Madeira está disponível para acordos com António Costa, noticia o Expresso. Segundo escreveu o jornalista Filipe Santos Costa, Pedro Calado admite negociações pontuais com o Governo, “desde que os interesses da Madeira sejam salvaguardados”.

Para já não houve contactos, revelou o vice-presidente do Governo, mas Calado mostra abertura. “Ainda não falámos, nem houve qualquer tipo de contacto, mas há sempre abertura da nossa parte para encontrar formas de defender os interesses da Madeira”.

As acusações durante o período de campanha são ‘águas passadas’ e agora é tempo de um novo ciclo de entendimentos, para os quais, diz o vice-presidente, o governo regional tem de estar disponível.

A notícia revela que os deputados eleitos pelo PSD-Madeira poderão mesmo votar ao lado do PS na República em leis importantes em troca de benefícios para a Região. “Alberto João Jardim nunca hesitou em fazê-lo no tempo das maiorias relativas de António Guterres, mesmo quando isso causou tensão política com a direcção nacional do PSD. É esse o cenário que poderá repetir-se agora”, recorda Filipe Santos Costa.

O jornalista recorda ainda que os três eleitos pelo PSD-Madeira podem ser a solução junto com por exemplo, aos quatro deputados do PAN.