Cafôfo diz que dinamização da Costa Norte é “desafio de toda a Região”

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, marcou presença, esta manhã, na sessão solene do Dia do Concelho de Santana.

Na ocasião Paulo Cafôfo realçou que “o desafio de lutar pela dinamização da costa norte da Madeira deve ser de toda a Região, e não apenas dos residentes”.

Destacou ainda o património natural do concelho e endereçou votos das “maiores felicidades” à população local.