Café Memória aborda promoção do envelhecimento activo

À 9.ª sessão do terceiro ano do Café Memória da Madeira será abordada a importância do exercício físico na promoção de um Envelhecimento Activo.

Segundo a organização desta iniciativa promovida pela delegação regional da Alzheimer Portugal, a convidada será Micaela Neto, Mestre em Educação Física e Desporto, que tem envolvido a comunidade na prática do desporto, com especial destaque para a população com mais idade.

Assim, o Café Memória da Madeira regressa no dia 24 de Agosto, próximo sábado, das 9h00 às 11h00, e terá como tema “O exercício físico para envelhecermos bem: Uma necessidade!”.

Os participantes serão convidados a exercitar-se no Restaurante Yuan Sushi Wok, MadeiraShopping.

O Café Memória da Madeira é um ponto de encontro para Pessoas com demência, Pessoas com dificuldades de memória e Familiares ou Cuidadores, cuja participação é livre e aberta a todos os interessados.