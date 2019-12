Bom tempo continua por mais um dia

A previsão meteorológica na Madeira para esta sexta-feira, 27 de Dezembro de 2019 aponta para céu pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado por nuvens altas. O vento será fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante leste, soprando moderado (20 a 35 km/h) nas terras altas até final da tarde.

Na região do Funchal, o mesmo cenário, com céu pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado por nuvens altas. O vento soprará em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste. Registar-se-á uma pequena descida da temperatura máxima.

Quanto ao estado do mar, segundo o IPMA, na Costa Norte as ondas estarão de quadrante norte com 1,5 a 2 metros e na costa Sul as ondas são de quadrante sul com 1 metro. A temperatura da água do mar será de 19/20ºC.