Bispo do Funchal faz várias nomeações e algumas dispensas

D. Nuno Brás, Bispo do Funchal, acaba de emitir uma nota de decreto pastoral da Diocese, na qual faz várias nomeações e algumas dispensas de sacerdotes das suas funções, justificando cada uma delas, “tendo em conta as necessidades pastorais de toda a Igreja Diocesana”.

No que toca a nomeações, começa no Seminário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima com o “Padre Toni Vítor Sousa, Reitor do Seminário Diocesano do Funchal, Director da Pastoral Vocacional e Responsável do Pré-Seminário, mantendo os anteriores ofícios”, frisa.

Já o Padre Pedro Filipe de Góis Nóbrega, Prefeito do Seminário Diocesano do Funchal, colaborador do Pré-Seminário, Pároco do Curral das Freiras (Nossa Senhora do Livramento), é enviado a frequentar o Mestrado em Ciências Religiosas na Faculdade de Teologia (Lisboa).

Para as Paróquias, é nomeado o Padre António Marcelino Pereira Ganança, por indicação do Superior Provincial da Província Portuguesa da Sociedade Salesiana, Pároco da Paróquia de Fátima (Nossa Senhora de Fátima - Funchal).

Também o Padre Duarte Filipe Andrade Gomes, passa a ser o Pároco da Paróquia de Santa Cecília (Santa Cecília), e assistente diocesano do Apostolado de Oração.

O Padre Fábio Rodrigues Ferreira, Pároco das Paróquias da Graça (Nossa Senhora da Graça) e Visitação (Nossa Senhora da Visitação - Funchal), é enviado a frequentar o Instituto Superior de Direito Canónico (Lisboa).

O Padre Hugo Filipe Almada Gomes, Pároco das Paróquias da Piedade (Nossa Senhora da Piedade) e Espírito Santo (Espírito Santo - Porto Santo).

O Padre José Alberto Gomes Vicente, Pároco das Paróquias do Santo da Serra (Santo António), Água de Pena (Santa Beatriz), Ribeira de Machico (Nossa Senhora do Bom Caminho) e João Ferino (Nossa Senhora da Saúde).

O Padre Luís Miguel Delgado Pedreiro, Pároco das Paróquias do Rosário (Nossa Senhora do Rosário), Lameiros (Nossa Senhora da Saúde) e Feiteiras (Nossa Senhora da Paz).

O Padre Luís Miguel Lira Batista, Pároco da Paróquia da Nazaré (Nossa Senhora da Nazaré - Funchal).

O Padre Óscar Heliodoro Xavier de Andrade, Pároco das Paróquias da Camacha (São Lourenço) e Rochão (Nossa Senhora do Carmo).

Para Vigários nas Paroquiais, é nomeado o Padre André João Freitas Pinheiro, Vigário paroquial das Paróquias da Graça (Nossa Senhora da Graça) e da Visitação (Nossa Senhora da Visitação), e capelão do Hospital dos Marmeleiros.

O Padre Marco Augusto Barros de Abreu, Vigário paroquial das Paróquias da Boa Nova (Sagrado Coração de Jesus) e Bom Sucesso (Nossa Senhora do Bom Sucesso), e indicado ao Ordinário Castrense a fim de ser nomeado capelão das Forças Armadas e de Segurança.

Para os Secretariados, o Frei Alexandre Henrique Jorge, Assistente diocesano do Renovamento Carismático.

O Padre Carlos Ismael Faria Almada, Assistente do departamento do Ensino Superior e da da Pastoral Universitária, mantendo os ofícios anteriores. Delegado Diocesano junto do Comité Organizador Local das Jornadas Mundiais da Juventude de Lisboa 2022.

Nas Dispensas, destaca-se o Cónego Carlos Duarte Lino Nunes, dispensado das funções de Reitor do Seminário Diocesano do Funchal, mantendo os ofícios anteriores.

Também o Padre Francisco da Conceição Caldeira, dispensado das funções de Pároco da Paróquia de Santa Cecília para, a seu pedido, gozar de um Ano Sabático.

O Padre Victor Manuel Baeta de Sousa, dispensado da funções de Prefeito do Seminário Diocesano do Funchal, mantendo os ofícios anteriores.

Refere o Bispo que “estes sacerdotes conservam as faculdades canónicas próprias dos ofícios que desempenham até à tomada de posse dos seus sucessores. E, se expressamente nada for dito em contrário, mantêm também os ofícios que lhes foram confiados por anteriores nomeações”, aproveitando para agradecer “a disponibilidade e o espírito de serviço eclesial dos sacerdotes agora nomeados e a atitude de fé, confiança e cooperação das comunidades a que se encontram ligados”.