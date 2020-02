Binter começa hoje um mês de teste de novos horários

A Binter começa hoje o ajustamento do horário dos voos entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, nomeadamente os últimos dois voos do dia, em resposta às reivindicações dos utentes dos portosantenses.

A companhia aérea canariana optou por experimentar novos horários durante cerca de mês e meio, a partir desta segunda-feira, 10 de Fevereiro, até final do próximo mês, com partidas do Aeroporto da Madeira às 18h30 e regresso do Aeroporto do Porto Santo pelas 19h30.

A informação que tinha sido noticiada pelo DIÁRIO no final de Janeiro entra hoje em vigor, numa fase experimental até 28 de Março. O horário matinal continua a ser feito às 7h30 desde a Madeira e o regresso do Porto Santo uma hora depois.