Biblioteca Itinerante de Câmara de Lobos celebra um ano de actividade

A biblioteca itinerante de Câmara de Lobos ‘Roseta’ assinala, no próximo dia 1 de Junho, Dia da Criança, o seu primeiro aniversário. Os festejos decorrerão na Praça da Autonomia, entre as 10h e as 13 horas, contando com inúmeras actividades lúdicas e didácticas em torno do livro e da leitura.

A apresentação pública do projecto ROSETA – Biblioteca Itinerante de Câmara de Lobos - teve lugar há um ano, por ocasião do Dia da Criança e, desde então, tem promovido um ciclo intenso de viagens literárias por todas as freguesias do concelho de Câmara de Lobos, visitando escolas, infantários, centros de dia e outras valências socioculturais do concelho.

A Vice-presidente da Câmara, Sónia Pereira, que tutela o pelouro da educação, faz um “balanço extremamente positivo” do primeiro ciclo de contacto diário com a população câmara-lobense, registando cerca de 5000 utilizações em diversos serviços, tais como o empréstimo domiciliário de livros, participação em atividades de ‘hora do conto’, sessões de promoção do livro, jogos didáticos.

A ROSETA é uma viatura devidamente adaptada para servir de biblioteca itinerante, revisitando a função desempenhada no passado pelas bibliotecas itinerantes da Gulbenkian. Através da visita às escolas, jardins de Infância e centros comunitários, pretende complementar as actividades da Biblioteca Municipal, ajudando a promover o gosto pela leitura e tornar o livro numa actividade lúdica.

Esta valência cultural municipal pretende alargar a intervenção da biblioteca pública de Câmara de Lobos a todas as freguesias e localidades mais periféricas do concelho, complementando a oferta já proporcionada pela rede de bibliotecas de Câmara de Lobos, que é composta pela biblioteca municipal e pelos polos do Curral das Freiras, do Estreito de Câmara de Lobos e do Garachico.

O fundo bibliográfico da biblioteca itinerante é composto por 1.500 livros, abrangendo as principais áreas do conhecimento, com predominância para a literatura infantojuvenil e literatura universal. Para além de disponibilizar livros para leitura domiciliária, a Roseta dispõe de serviço de pesquisa, Internet, jogos didácticos, impressões e digitalização.