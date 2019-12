BE diz que compra da SDM será “um escândalo”

“É absolutamente desnecessária a compra da SDM ao grupo Pestana”. A afirmação pertence ao Coordenador do Bloco de Esquerda na Madeira e acrescenta que “esta empresa sem a concessão do CINM vale zero”.

Paulino Ascenção diz que os argumentos apresentados pelo Governo “são falaciosos e revelam a sua má fé”, uma vez que o caminho a seguir é “revogar a concessão, ferida de ilegalidade segundo o Tribunal de Contas, e o Governo passar a assumir a gestão do CINM directamente”.

Desta forma, a SDM “ficaria sem actividade e todo o seu quadro de pessoal estaria disponível para integrar o organismo público que vier a gerir o CINM”, afirma o líder do BE, salientando que as preocupações manifestadas quer com a continuidade da operação do CINM, quer com a estabilidade social do pessoal que trabalha na SDM “não têm qualquer razão de ser”.

Segundo o bloquista, o Governo “deu de ‘mão beijada’ a gestão do CINM ao Grupo Pestana que auferiu mais de 50 milhões em lucros distribuídos ao longo dos anos, sem que tivesse dado qualquer contributo para o desenvolvimento do CINM que justifique tamanhos lucros, pois todos os investimentos foram feitos pelo Governo Regional” assegura Paulino Ascenção, não entendendo por que razão o Governo quer agora “comprar-lhe a sua quota parte no capital da SDM. Fala, por isso, em “privilégio inaceitável” e acusa o PSD de usar a Autonomia para “dar privilégios aos empresários amigos” através das concessões, seja “no caso do CINM, na concessão das ligações ao Porto Santo e no porto do Caniçal; no centro de inspeções automóveis ou nas concessões rodoviárias Via Expresso e Via Litoral”.

Diz mesmo que a ideia “não é assegurar a legalidade ou a continuidade das operações no CINM, nem tão pouco a estabilidade social”, acusando o Governo Regional de “procurar apenas um pretexto para entregar mais um ‘bónus’, eventualmente de milhões, ao grupo Pestana”, o mesmo Grupo empresarial que “passou a gerir a Quinta do Arco de São Jorge que já foi propriedade de Miguel Albuquerque”.