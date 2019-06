BE acusa Governo Regional de criar restrições ao uso dos transportes públicos

O BE entende que os novos 7.000 utilizadores dos transportes públicos que aderiram aos passes sociais a preços reduzidos seriam muitos mais se não fossem as “restrições que o Governo Regional criou, como a exigência absurda de certidão de morada fiscal”.

Paulino Ascenção diz que a política de mobilidade desenvolvida pelo executivo regional tem sido em prol do transporte individual através de grandes investimentos em arruamentos e estacionamentos, “muito caros”, deixando ao abandono os transportes públicos, sendo necessário incentivar ao uso de transportes colectivos que “devem baixar ainda mais os preços, a tender para o gratuito, como já acontece na Estónia e no Luxemburgo”.

Outro obstáculo apontado pelo bloquista tem a ver com a “validade do passe entre a zona da residência e a do trabalho”, situação que “não existe no resto do País”, acusando o executivo regional de tratar os madeirenses como “cidadãos de segunda”.

Paulino Ascenção considera que o passe de 40€ “deveria ser único e permitir circular em toda a ilha, sem restrições sem certidões de morada fiscal e a Horários do Funchal deveria servir toda a ilha da Madeira”, sendo esta a proposta do Bloco para as próximas eleições.

Sobre as declarações de Miguel Albuquerque em relação à Horários do Funchal se manter pública, o líder do BE na Madeira questiona “qual o critério para no Funchal a empresa de transporte púbico ser pública e ser privada nos demais concelhos?”, acusando o governo de estar mais preocupado com os interesses privados do que com os madeirenses em geral. E dá como exemplo o ‘passe família’ que não será implementado na Região, mas que no Continente custa 80 euros e permite a todos os membros do agregado familiar circular sem restrições.