Barreirinha Bar Café recebe apresentação da campanha ‘Neste Verão, Consuma com Moderação!’

Esta sexta-feira, dia 14 de Junho, a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do SDC - Serviço de Defesa do Consumidor, apresenta a campanha ‘Neste Verão, Consuma com Moderação!’.

A campanha tem por objectivo sensibilizar a comunidade em geral, e os consumidores em especial, para a necessidade de se alterarem comportamentos de consumo, com vista à preservação do planeta, incentivando as boas práticas de consumo sustentável durante todo o ano, com maior incidência, nesta época de Verão.

É especialmente destinada aos jovens e, em vez de abordar um dos direitos dos consumidores, vai incidir sobre um dos seus mais importantes deveres, o dever de consciência ambiental e de consumo consciente.

A apresentação da campanha terá lugar no Barreirinha Bar Café, pelas 10h30 e contará com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, com uma abordagem mais informal e interactiva, marcada por testemunhos de especialistas neste domínio.