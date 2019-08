Avião de multimilionário americano aterra sábado na Madeira

O multimilionário norte-americano Gordon Getty, de 85 anos, chega à Madeira no próximo sábado, pelas 18h00, a bordo do seu avião privado, um dos poucos Boeing 727 ainda em operação.

O investidor, que consta da lista da revista Forbes com os 400 cidadãos mais ricos dos EUA, está a realizar uma ronda por vários destinos vitivinícolas da Europa. Depois de ter passado pela cidade do Porto, aterrou hoje em Saragoça, em Espanha, onde vai permanecer até final da tarde de sábado, altura em que embarca no seu avião rumo à Madeira. Nesta viagem vem acompanhado da sua mulher, Ann, e de mais oito convidados. O jornal espanhol La Rioja recorda que Gordon Getty tem investimentos no sector do vinho, através do grupo PlumpJack.

Gordon Getty é um dos cinco filhos do magnata do petróleo Jean Paul Getty, falecido em 1976.