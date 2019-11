O voo TP 1685 que deveria ter saído de Lisboa com destino à Madeira às 9h05 desta quinta-feira, devendo aterrar no aeroporto Cristiano Ronaldo às 10h50, ainda não saiu do aeroporto da capital portuguesa.

Segundo passageiros a bordo, as razões do atraso devem-se a questões técnicas, que nesta altura, já como embarque concluído, obrigam a uma inesperada mudança de aparelho.